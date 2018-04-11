قيادي إخواني : توهمنا أننا شعب الله المختار

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أشرف عبد الغفار
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أشرف عبد الغفار

شعب الله المختار

خطأ الإخوان

الاعتراف بالخطأ

قال القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار المقيم في تركيا إن فشل الإخوان في مرحلة من المراحل ليس سبة و لا جريمة ، و لكن الجريمة هو الإصرار علي عدم الاعتراف بالخطأ و عدم محاولة إصلاح ما فسد و العناد بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان .

وأضاف علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه لا يجوز أن نظن أنفسنا أولياء الله و أحباؤه أو شعب الله المختار ، كل الكيانات ثبتت طالما التزمت بطريق الله و منهج رسول الله الصحيح.

و أوضح أن أي انحراف يعالج بالتصحيح و التعديل و الاعتراف بالخطأ ، مؤكدا أن هذا لا ينقص من قدرك و لا قيمتك عند الله أولا ثم عند البشر.

واختتم حديثه أن الضعف أن نخاف أننا فشلنا يوما ما ، وما مشكلة أن نعيد ترتيب أنفسنا علي بصيرة   ، و لا نخشي أن نعترف بكبوة حدثت و نعترف بها و نواصل الطريق بعد مراجعة أنفسنا بصدق و هنا يكون التجرد لله ، اليوم و ليس أمس علينا أن نراجع أنفسنا و خططنا ووسائلنا .


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