» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه

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أصيب قبل قليل أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط، بطعنة بسلاح أبيض على يعد عامل أثناء تواجده بمكتبه .

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من العميد عاطف نجيب مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد إصابة أمين مخازن بقصر ثقافة أسيوط بطعنه بسلاح أبيض " سكين " أثر قيام شخص بالتعدي عليه بمكتبه .

أنتقل على الفور ضباط مباحث قسم أول أسيوط برئاسة الرائد محمد عطية وتم ضبط المتهم واصطحابه الى ديوان القسم ونقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعة، وجاري التحقيق مع المتهم .

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