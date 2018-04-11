مفاجأة.. ليفربول يتجاهل "صلاح"

11 أبريل 2018 - 10:55 ص

تجاهل نادي ليفربول اللاعب محمد صلاح في وضع اسمه ضمن قائمة أفضل لاعب في لقاء أمس أمام مانشستر سيتي على الرغم من إحرازه هدف التقدم لليفربول في شباك مانشستر سيتي ومساهمته بشكل كبير في تأهل الريدز لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجرى الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استفتاء عن أفضل لاعب في اللقاء واكتفت بوضع قائمة مكونة من 4 لاعبين وهم لوفرين وفيرمينيو وألكسندر أرنولد وتشامبرلين، بينما غاب محمد صلاح عن الاستفتاء.

وسجل صلاح هدف التعادل للريدز في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم مع فريقه في 50 هدفا في مختلف المسابقات، حيث أحرز 39 هدفا، وتمكن من صناعة 13 آخرين.