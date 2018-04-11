  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:51 ص
بحث متقدم
حادث قطار القليوبية

اشتعال النيران في قطار بالأقصر

أشرف عبد الغفار

قيادي إخواني : توهمنا أننا شعب الله المختار

محمد صلاح

أغلفة الصحف البريطانية ترقص بهدف "صلاح"

تحطم مروحية عسكرية سورية ومصرع كافة أفراد طاقمها

مصرع 200 شخص في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر

كوبر

أزمة بين "كوبر" و"كاف".. تعرف على السبب

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

مفاجأة.. الحكومة الجديدة قد ترأسها سيدة

الإعلامي سيد علي

سيد على يعرض صورة صادمة لمهندس شهير مُشرد

الإعلامي معتز الدمرداش

معتز الدمرداش يرقص على الهواء

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان: رجوع مرسي تحوّل إلى حلم

الإبراشي

سر انقطاع البث عن برنامج "الإبراشي"

بعد سقوط طفل ووفاته..

برلمانية تكشف سبب انتشار سرقة البالوعات فى دائرتها

آخر الأخبار

النائبة ثريا الشيخ
النائبة ثريا الشيخ

منار شديد

أخبار متعلقة
#

"خليل" يطرح تساؤلا خطيرا عن الغاز المصرى

#

تفاصيل جديدة فى عصابة "ريكلام" الجيزة

#

تفاصيل التحقيق مع أستاذة "ريجيني" المصرية في روما

#

"المصرية للاتصالات": قطع كابل بحرى وراء تعطل الإنترنت

وفاة

نائبة

شبرا الخيمة

الشيخ

سقوط طفل

كشفت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن شبرا الخيمة، عن  سبب انتشار سرقة بالوعات الصرف الصحي في دائرتها قائلة: "مدمني المخدرات يسرقون البالوعات في شبرا الخيمة من أجل شراء المخدرات".

وأضافت  الشيخ، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج  "90 دقيقة "، المذاع عبر  فضائية  "دريم"، مساء أمس الثلاثاء، إنها تقدمت ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن الطفل الذي سقط في "بالوعة" صرف صحي في دائرتها، موضحة أن الطفل الذي توفى من أسرة فقيرة.

 وتابعت: "الكل مسئول عن موت الطفل من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر عامل في الحي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي
» حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل
» اختفاء أشهر فيديو في العالم من اليوتيوب بسبب "قراصنة"
» تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة "زعيم التغيير"
» علاقة جنسية لـ"ترامب" وراء اقتحام مكتب محاميه الشخصي
» تفاصيل مروعة عن اغتصاب طفل مصري على يد 6 باكستانيين
» إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بالفيوم الصحراوى
» كسرالبصل أمام الأبواب لطرد رياح الخماسين بالقصير
» ارتفاع درجات الحرارة اليوم

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)