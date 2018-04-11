  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
ارشيف

أبو تريكة وصلاح يوجهان رسالة للشعب الجزائرى

ساويرس

ساويرس: "أوبا إحنا كده دخلنا فى الجد"

الاهلى

خبر سار من «الجبلاية» لجماهير الأهلي

ترمب

ترمب يبدأ الحرب بهذه التغريدة

ارشفية

وزير إسرائيلي: "حان وقت اغتيال بشار الأسد"

بشار الأسد يختفي من دمشق

اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق

محمد صلاح

بالفيديو.. مجزرة في مدرجات العائلات بعد هدف "صلاح"

مطار

بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية

جمال سلطان

سلطان يكشف سر الزيارة المفاجئة لـ"بن زايد"؟

ارشيف

بالأسماء.. مذبحة كروية بالزمالك

حمزة: عادل صبرى يستحق جائزة التفوق الصحفى

الحياة السياسية

ممدوح حمزة
حمزة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

طلعت إسماعيل: العدل الذى تحمل صفته سينصفك

#

كلوب: صلاح يستحق جائزة الأفضل في انجلترا ولكن...

#

«الصحفيين» تقيم حفلًا لتكريم محررتى «المصريون»

#

بالصور.. الهيئة الوطنية للصحافة تهنئ "المصريون"

تويتر

الصحافة

ممدوح حمزة

مصر العربية

عادل صبري

تضامن المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، مع الكاتب الصحفى عادل صبرى ورئيس تحرير موقع مصر العربية الإخبارى والذى تم حبسه خلال اليومين السابقين بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة مؤكدًا أنه  يستحق جائزة التفوق  والتميز الصحفى.

وقال حمزة خلال تغريدته على موقع التدوينات المصغرة تويتر: "لو كانت هناك جائزه للتفوق والالتزام والأخلاق للصحفيين ربما كان الفائز الاستاذ عادل صبري الوفدي رئيس تحرير موقع مصر العربية الآن هو في الحبس".

وعلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على المنشور فقال أبو  المجد:  "للأسف أى صحفى مهنى  مصيره السجن".

وأضاف: "المعتقل والسجون أماكن طبيعية مثل منازلنا".

وتابع مصطفى سيد: "نخشى أن يسيطر علينا  الخوف دائمًا من التعبير عن الرأى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» يتيمة في براثن الإعلانات..هل من منقذ؟!
» جونسون: روسيا تتخذ الشعب السوري رهينة لبشار
» حقيقة المقطع المحذوف من أغنية "الدنيا ربيع "
» بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية
» 5 طرق سحرية للتخلص من رائحة العرق الكريهة
» اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق
» بالصور..مدير مدرسة يلقي الطلاب من الدور لثاني
» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي
» حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)