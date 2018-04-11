اليوم.. عودة الرحلات الروسية لمصر

11 أبريل 2018 - 11:17 ص

تعود الرحلات الروسية إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، من خلال رحلة شركة "آيروفلوت" الروسية، التي انقطعت رحلاتها لأكثر من عامين.

وتنطلق الرحلة رقم 400 في تمام الساعة 20:55 بتوقيت روسيا من مطار شيريميتييفو الدولي بالعاصمة الروسية متجهة إلى مطار القاهرة الدولي، وتستغرق الرحلة 4 ساعات و35 دقيقة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء العالمية.

وذكرت شركة "آيروفلوت"، أن الرحلة ستقل قرابة 120 مسافرا، مشيرة إلى أنه مع استئناف الرحلات بين العاصمتين الروسية والمصرية، جرى حجز 3.75 ألف مقعد حتى نهاية فصل الصيف في شهر أكتوبر المقبل للرحلات من موسكو إلى القاهرة، و3.7 ألف مقعد للرحلات من القاهرة إلى موسكو.

وعلى الصعيد المحلي، تستأنف شركة "مصر للطيران"، غدا الخميس أولى رحلات الطيران إلى العاصمة الروسية، ومع استئناف الرحلات بين البلدين، يعود السياح الروس، الذين كانوا يشكلون نحو ثلث السياح الأجانب، في مصر، ما يعد بشرة خير للقطاع السياحي المصري، وخاصة للمنتجعات الواقعة على البحر الأحمر.

يذكر أن مصر وروسيا، وقعتا في منتصف شهر ديسمبر الماضي بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، والذي تضمن استئناف الرحلات أولا إلى مطار القاهرة الدولي، بعدها إلى مطارات المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة.

وكانت روسيا علّقت حركة النقل الجوي مع مصر لدواع أمنية في 31 أكتوبر 2015، إثر تحطم طائرة ركاب روسية كانت في رحلة من مطار شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا وأفراد طاقمها الـ7.