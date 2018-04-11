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قانوني يطالب بسرعة إقرار قانون سحب الجنسية المصرية

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طالب الدكتور السيد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان والمحامي بالنقض أعضاء مجلس النواب بسرعة مناقشة نصوص قانون سحب الجنسية المصرية وإقراره من أجل سرعة تطبيقه على الإرهابيين والمحرضين على ارتكاب الأعمال الإرهابية والعنف ضد مصر بعرض تدمير اقتصادها وزعزعة أمنها.

وأضاف السيد عتيق أن قيادات جماعة الاخوان الهاربين بالخارج ما زالوا حتى الآن يتمتعون بالجنسية المصرية رغم صدور أحكام جنائية بإدانتهم في قضايا إرهاب وصل عقوبتهم فيها إلى الإعدام شنقا والسجن المؤبد.

وأوضح أن مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب تضمنت نصوصه الآتي يجوز سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في حالة إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية..وكذلك إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة ..موضحا بان كافة قيادات جماعة الإخوان الهاربين لقطر منذ اندلاع ثورة 30 يونيو مازالوا حتى الآن يرتكبون جرائم تحريض ارتكاب أعمال إرهابية و تحريض على العنف ضد الشعب المصري.


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