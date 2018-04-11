» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"

11 أبريل 2018 - 11:32 ص

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإنهاء حياتها الزوجية بسبب ما وصفته بانعدام شخصيته وتحكمات والدته بها.

وذكرت "هالة.أ" الزوجة البالغة من العمر 28 عامًا، أنها متزوجة من 6 أشهرقائلة: حماتني أصابتني بالجنون فى شهور قليلة بعد العيش معها تحت سقف بيت واحد ووصل بها الحال بأن تتهمنى فى أخلاقية وتدفع زوجة لتحرير بلاغ ضدى لإرضائها.

وتروى الزوجة، ظهرت إساءة حماتي، وأصبحت تتفاقم وأسلوبها يسوء فى محاولاتها بشتى الطرق أن تجعل زوجى يكرهنى لأسباب لا أجد لها مبررًا.

وتستكمل زادت معاناتى وطردتنى ليلا بملابس النوم عندما رفض تدخلاتها، ولكن أهلى أرجعونى مرة أخرى لأرى أيامًا سوداء بسبب مرور أيام قليلة على زواجى خوفا من الفضائح وتسببت في إجهاضي إثر علمها بالحمل بعد أن تعدت على بالضرب.