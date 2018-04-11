استكمال محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال السيسى.. اليوم

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تباشر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية.

ونسبت النيابة للمتهمين، التورط في اغتيال 3 قضاة بالعريش داخل سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها استشهاد قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الإرهابي أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بها من منقولات.

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