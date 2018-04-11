بالأسماء.. مذبحة كروية بالزمالك

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كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن نية مسئولي الزمالك إجراء مذبحة كروية داخل صفوف الفريق الأول بالنادي بعدما خرج من معظم البطولات التي شارك فيها هذا الموسم.

وتابع "الشاطر" خلال فقرة كشف المستور من برنامجه "إكسترا تايم" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أسماء 11 لاعبًا بالفريق الأول سوف يتم الاستغناء عنهم الفترة المقبلة.

وشملت قائمة اللاعبين كلاً من: "محمد مجدى "دونجا" والسورى مؤيد العجان ومهاجم الفريق المعار للاتحاد حسام باولو وأحمد كابوريا واللاعب عبد الرزاق ونانا بوكو إلي جانب كابونجو كاسونجو والتونسي حمدي النقاز واللاعب المعار لفريق الإنتاج قمر بينما سيستعيد الزمالك لاعبة المعار مصطفي محمد من نادي طنطا".


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