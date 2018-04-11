  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:46 م
بحث متقدم
ارشيف

أبو تريكة وصلاح يوجهان رسالة للشعب الجزائرى

ساويرس

ساويرس: "أوبا إحنا كده دخلنا فى الجد"

الاهلى

خبر سار من «الجبلاية» لجماهير الأهلي

ترمب

ترمب يبدأ الحرب بهذه التغريدة

ارشفية

وزير إسرائيلي: "حان وقت اغتيال بشار الأسد"

بشار الأسد يختفي من دمشق

اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق

محمد صلاح

بالفيديو.. مجزرة في مدرجات العائلات بعد هدف "صلاح"

مطار

بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية

جمال سلطان

سلطان يكشف سر الزيارة المفاجئة لـ"بن زايد"؟

ارشيف

بالأسماء.. مذبحة كروية بالزمالك

قائمة الاتحاد استعدادًا لمواجهة الزمالك

الرياضة

محمد عمر: دمنهور واجه منتخب مصر وليس الزمالك!
محمد عمر: دمنهور واجه منتخب مصر وليس الزمالك!

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة "زعيم التغيير"

#

قائمة الزمالك لمواجهة "ولايتا ديتشا"

#

تعرف على قائمة النصر لمباراة الزمالك

#

تشكيل "الزمالك" أمام "بتروجت"

الاتحاد

الدوري

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة محمد عمر، قائمة الفريق السكندري استعدادًا لمواجهة الزمالك، في لقاء الغد ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري.  

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى: الهانى سليمان - رضا السيد - عمرو خليل.

الدفاع: هشام شحاتة- ويلسون - محمد عادل - مروان النجار - كريم الديب.

الوسط: نور السيد - عاشور الأدهم - خالد الغندور - رمزي خالد، وكابونجا - أحمد الألفي -فوزي الحناوي - محمد أسامة - كريم مصطفي.

الهجوم: محمد ناجي جدو - محمد عبد المجيد - إيمانويل بناهيني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» يتيمة في براثن الإعلانات..هل من منقذ؟!
» جونسون: روسيا تتخذ الشعب السوري رهينة لبشار
» حقيقة المقطع المحذوف من أغنية "الدنيا ربيع "
» بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية
» 5 طرق سحرية للتخلص من رائحة العرق الكريهة
» اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق
» بالصور..مدير مدرسة يلقي الطلاب من الدور لثاني
» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي
» حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)