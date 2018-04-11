قائمة الاتحاد استعدادًا لمواجهة الزمالك

محمد عبد الحارس
أعلن الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة محمد عمر، قائمة الفريق السكندري استعدادًا لمواجهة الزمالك، في لقاء الغد ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري.
وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:-
حراسة المرمى: الهانى سليمان - رضا السيد - عمرو خليل.
الدفاع: هشام شحاتة- ويلسون - محمد عادل - مروان النجار - كريم الديب.
الوسط: نور السيد - عاشور الأدهم - خالد الغندور - رمزي خالد، وكابونجا - أحمد الألفي -فوزي الحناوي - محمد أسامة - كريم مصطفي.
الهجوم: محمد ناجي جدو - محمد عبد المجيد - إيمانويل بناهيني.
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