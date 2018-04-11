  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:46 م
بحث متقدم
ارشيف

أبو تريكة وصلاح يوجهان رسالة للشعب الجزائرى

ساويرس

ساويرس: "أوبا إحنا كده دخلنا فى الجد"

الاهلى

خبر سار من «الجبلاية» لجماهير الأهلي

ترمب

ترمب يبدأ الحرب بهذه التغريدة

ارشفية

وزير إسرائيلي: "حان وقت اغتيال بشار الأسد"

بشار الأسد يختفي من دمشق

اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق

محمد صلاح

بالفيديو.. مجزرة في مدرجات العائلات بعد هدف "صلاح"

مطار

بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية

جمال سلطان

سلطان يكشف سر الزيارة المفاجئة لـ"بن زايد"؟

ارشيف

بالأسماء.. مذبحة كروية بالزمالك

بحر الإسكندرية يبتلع طفلًا أثناء الاستحمام

قضايا وحوادث

مقاضاة وزير الشباب بسبب غرق طفل بحمام سباحة ببني سويف
مقاضاة وزير الشباب بسبب غرق طفل بحمام سباحة ببني سويف

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

وفاة سيدة أثناء رقصها أمام لجان الانتخابات

#

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن القبض على "الصباغ"

#

مباحث الآداب تلقي القبض على«سلطانة الطرب»

#

خروج قطار عن القضبان بخط القاهرة ـ الإسكندرية

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا أثناء سباحته بشاطئ المعمورة بمحافظة الإسكندرية .

ووردت معلومات للواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تفيد بوصول الطفل "ا ا ع" 10 سنة طالب بالمرحلة الابتدائية مقيم مركز قوص، محافظة قنا، إلى المستشفى، وتوفى متأثراً بإسفكسيا الغرق.

وبالفحص تبين غرق الطفل حال قيامه بالاستحمام بمياه البحر بشاطئ المعمورة السياحي، دائرة القسم جرفه التيار وغرق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» يتيمة في براثن الإعلانات..هل من منقذ؟!
» جونسون: روسيا تتخذ الشعب السوري رهينة لبشار
» حقيقة المقطع المحذوف من أغنية "الدنيا ربيع "
» بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية
» 5 طرق سحرية للتخلص من رائحة العرق الكريهة
» اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق
» بالصور..مدير مدرسة يلقي الطلاب من الدور لثاني
» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي
» حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)