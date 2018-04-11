بحر الإسكندرية يبتلع طفلًا أثناء الاستحمام

أحمد الشربينى
لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا أثناء سباحته بشاطئ المعمورة بمحافظة الإسكندرية .
ووردت معلومات للواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تفيد بوصول الطفل "ا ا ع" 10 سنة طالب بالمرحلة الابتدائية مقيم مركز قوص، محافظة قنا، إلى المستشفى، وتوفى متأثراً بإسفكسيا الغرق.
وبالفحص تبين غرق الطفل حال قيامه بالاستحمام بمياه البحر بشاطئ المعمورة السياحي، دائرة القسم جرفه التيار وغرق.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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