» 5 طرق سحرية للتخلص من رائحة العرق الكريهة

11 أبريل 2018 - 12:20 م

كشفت مجلة إسبانية عن طرق الوقاية من ظاهرة تعرق منطقة ما تحت الإبطين في جسم الإنسان, مشيرة إلى أن هذه الحالة دائما ما تثير غضب العامة واشمئزاز الآخرين نظرًا لما ينتج عنها من أعراض غير محببة كالروائح الكريهة أو ظهور بقع واضحة على الملابس التى يرتديها الإنسان .

وقالت مجلة "ميخور كون سالود" خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتى قام بترجمتها موقع عربى 21 الإخبارى إلى اللغة العربية إنه من طرق الوقاية من ظاهرة التعرق, استخدام خلطة خل التفاح وزيت اللافندر الأساسي تساعد على الحصول على وصفة مضادة للميكروبات، وتساعد على التقليل من التعرق الزائد على مستوى الإبطين وذلك عن طريق مزج نصف كوب من الخل مع ملعقة كبيرة من زيت اللافندر وترك المكونات لمدة تتراوح من 10 إلى 12 ساعة في علبة مغلقة, وبعد مرور الوقت الموصى به، تستطيع غمس قطعة قطن في المحلول وفرك الإبطين, ولضمان نتائج أفضل، يستحسن تكرار العملية مرتين في اليوم, وإذا كانت البشرة حساسة، يمكن إضافة القليل من الماء للتخفيف من حموضة الخلطة.

وأضافت المجلة الاسبانية بإن لبيكربونات الصوديوم تأثير إيجابى لإزالة العرق لأن مزجها مع زيت الليمون يساعد على الحصول على مضاد مثالي للعرق، في الأثناء، ينصح بمزج ملعقتين من بيكربونات الصوديوم وملعقة صغيرة من زيت الليمون.

وتابعت المجلة فى استعراض طرق الوقاية قائلة: "الجمع بين خاصية التقشير التي يوفرها ملح البحر والأحماض العضوية التي توجد في الليمون، يمكن أن يقدم لنا حلاً فعالاً ضد التعرق، ويساعدنا على القضاء على الرائحة الكريهة، والتخلص من الجلد الميت في منطقة الإبطين. وبناء على ذلك، نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من ملح البحر، إلى جانب ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون، ومزج المكونات، إلى أن نحصل على عجينة متماسكة, فضلاً عن أن مزيج نشاء الذرة وبيكربونات الصوديوم قد يكون بمثابة مزيل عرق جاف مثالي من شأنه أن يساهم في التخلص من الرطوبة والبكتيريا في منطقة الإبطين، وذلك بفضل تركيبته اللينة، ودوره في تنظيم درجة حموضة البشرة".

واستكملت المجلة بأن هناك خلطة عشبة الميرمية مع الطماطم يمكن أن يكون أيضًا حلاً بديلاً للتخلص من مشكلة التعرق الزائد الذي يتسبب في انبعاث رائحة الإبطين الكريهة, ويساهم هذا المزيج في جعل هذه المنطقة جافة، في حين يعمل على تطهيرها.