بالفيديو.. مجزرة في مدرجات العائلات بعد هدف "صلاح"

11 أبريل 2018 - 12:22 م

وقعت اشتباكات عنيفة بين مشجعي مانشستر سيتي وليفربول في مدرجات العائلات مساء أمس ، بعد تسجيل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي وكادت تصل إلي مجزرة.

ليفربول، المعروف بلقب "The Reds" لارتداء لاعبيه القمصان الحمراء، خرج فائزا بهدفين لقاء واحد، أحدهما تعادل سجله صلاح في الدقيقة 56 من الشوط الثاني ، حيث كانت ستقع مجزرة بين مشجعي الفريقين، بدأت بؤرتها الأولى في قسم العائلات بالملعب الذي جرت فيه المباراة، وهو ملعب "اتحاد" المعروف بأنه معقل الفريق المهزوم في مدينة مانشستر.

عقب تسجيل محمد صلاح الهدف، اشتعل فتيل ما كاد يتسبب بمجزرة على المدراجات.

صدى الشجار وصل إلى وسائل الإعلام من انتشار خبره أولا بمواقع التواصل، معززا بفيديو قصير صورته مشجعة لفريق "مانشستر سيتي" اسمها Rebekah Parker كانت على مدرج قسم العائلات بالملعب، ولم تتمكن سوى من التقاط النذر اليسير مما حدث، لأنها لو استمرت بالتصوير لشملها عنف المتشاجرين وما سددوه لبعضهم من لكمات بالأيدي وركلات بالأقدام ورفسات.

وكل شيء بدأ كشرارة عنف لحظة تسجيل محمد صلاح هدف التعادل، ثم احتدمت الأمور، وكاد زمامها ينفلت أكثر ليشمل بقية أقسام الملعب، لولا التدخل السريع للشرطة التي احتاطت لتلك المباراة بالذات، واهتمت بحماية مدرج قسم العائلات من الملعب بشكل خاص.

إلا أن تدخلها لم يظهر في الفيديو الذي تم بثه على "تويتر"، ومعه "تغريدة" قالت فيها: "هذا ما يحدث حين تكون من مشجعي ليفربول وأنت في قسم العائلات بملعب مانشستر، ويسجل فريقك هدفا، وهو ما شاهدته بنفسي"، ملقية اللوم بما كتبت على مشجعي ليفربول.

لكن الواقع، بحسب ما يمكن استنتاجه من الوارد اليوم الأربعاء في وسائل الإعلام البريطانية، أن البادئ الأظلم في الشجار الذي كاد يتحول إلى مجزرة، بسبب شهرة المشجعين الإنجليز في إشعال فتيل العنف بالملاعب، وخارجها بشكل خاص، هم مشجعون لفريق "مانشستر" غاظهم صلاح بهدف التعادل، وأبعد من يشجعون عن حلم بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهكذا كان.

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