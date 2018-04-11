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مريض نفسى يلقى بطفله من الدور الخامس ببنها

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سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية ميت عاصم مركز بنها بمحافظة القليوبية، بعد أن ألقي "مريض نفسي" نجله البالغ من العمر عامًا ونصف من شرفة مسكنه بالدور الخامس في الشارع فلقي مصرعه في الحال،  تحرر محضر بالواقعة وتم القبض على الأب وتولت النيابة التحقيق .

تلقى العقيد حسني نصار مفتش مباحث مركز بنها إخطارًا من مستشفى الأطفال التخصصي ببنها بوصول الطفل "ياسين.م.ج" البالغ من العمر عامًا ونصف ومقيم ميت عاصم  مركز بنها، جثة هامدة إثر إصابته بكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن والحوض إدعاء سقوط من علو، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وأخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية .

وانتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي وبسؤال والدة الطفل ولاء.ع ربة منزل، قررت بأنه حال تواجد نجلها رفقة والده محمد.ج عامل بشرفة مسكنهما بالطابق الخامس قام زوجها المذكور بإلقاء نجلهما بالشارع مما أدى لوفاته .

وأضافت أنه يعاني من اضطرابات نفسية شديدة ويخضع للعلاج بمنزل والده الفترة الماضية وعاد للمنزل قبيل الحادث بساعات، تمكن المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها من ضبط والد الطفل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3128 إدارى مركز بنها لسنة 2018م‏ .

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