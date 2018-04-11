» اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق

11 أبريل 2018 - 12:41 م

في تطور خطير للأحداث المتعلقة بسوريا ، بعد الغضب العالمي واسع النطاق لقصف النظام السوري مدينة دوما بالأسلحة الكيماوية ، حيث قتل وأصيب ما لا يقل عن ألف مواطن سوري بينهم نساء وأطفال ، وبعد الإعلان عن حملة عسكرية لتأديبه بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى ، والأنباء المتزايد عن احتشاد البوارج الحربية الأمريكية قرب الساحل السوري وحركة الطيران الحربي الأمريكي في المنطقة وتحذير الطائرات المدنية من الفضاء السوري خلال الساعات المقبلة ، كشفت تقارير إخبارية متوالية من العاصمة السورية دمشق عن اختفاء الرئيس بشار الأسد من العاصمة تماما ، وانقطاع أخباره ، وعدم ظهوره في أي مناسبة أو حتى تقديم بيان تعليقا على الأحداث الخطيرة الأخيرة .

وكانت مصادر إيرانية قد سربت معلومات عن أن بشار انتقل إلى العاصمة الإيرانية طهران لحمايته من أي قصف دولي محتمل على العاصمة ، غير أن وكالة الأنباء الروسية "نوفوستيك" نفت هذا الخبر ، قبل أن تعلن مصادر إعلامية "إسرائيلية" عديدة عن أن بشار الأسد انتقل في قافلة عسكرية روسية إلى اللاذقية حيث من المحتمل أن يقيم في القاعدة الروسية "حميميم" لحمايته ، وهناك أنباء أخرى تقول أن الروس قاموا بترحيله بالفعل إلى خارج البلاد .

وكانت الخرائط الدولية لحركة الطيران المدني قد كشفت عن اختفاء كامل الحركة في عموم السماء السورية ، حيث لم تعبر أي طائرة خلال الساعات الماضية ، بعد تحذير وكالات الطيران الدولية للطائرات من خطورة الطيران في شرق المتوسط خلال الساعات الاثنين وسبعين المقبلة ، لتزايد احتمالات عمليات عسكرية ضد قوات نظام بشار الأسد .