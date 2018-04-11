» بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية

11 أبريل 2018 - 12:46 م

سقطت في الساعات الأولي من صباح اليوم طائرة عسكرية جزائرية في بني مراد بالقرب من مطار بوفاريك العسكري.

و أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري مقتل 181 شخصا وأكد شهود عيان وجود عائلات عسكريين على متن الطائرة المنكوبة وفقا للعربية.

وسقطت الطائرة وهي من طراز "إليوشن" الروسية في مزرعة قرب الخط السريع في البليدة وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإجلاء الجرحى فيما أكد مصدر عسكري عدم وجود ناجين.

وقال سليم حمادي، محلل عسكري في اتصال مع "العربية" إن الطائرة كانت على علو 300 متر، فيما شوهد اشتعال النار في الطائرة بحسب شهود عيان.

وقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من قبل أحد شهود العيان، تصاعدا كثيفا للدخان الناجم عن الحادث، بالقرب من الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة.

وقد اشتعلت النار في الطائرة بعد إقلاعها بلحظات، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية عن شهود عيان.