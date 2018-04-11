  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:44 م
بحث متقدم
ارشيف

أبو تريكة وصلاح يوجهان رسالة للشعب الجزائرى

ساويرس

ساويرس: "أوبا إحنا كده دخلنا فى الجد"

الاهلى

خبر سار من «الجبلاية» لجماهير الأهلي

ترمب

ترمب يبدأ الحرب بهذه التغريدة

ارشفية

وزير إسرائيلي: "حان وقت اغتيال بشار الأسد"

بشار الأسد يختفي من دمشق

اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق

محمد صلاح

بالفيديو.. مجزرة في مدرجات العائلات بعد هدف "صلاح"

مطار

بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية

جمال سلطان

سلطان يكشف سر الزيارة المفاجئة لـ"بن زايد"؟

ارشيف

بالأسماء.. مذبحة كروية بالزمالك

بالجزائر..

بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية

عرب وعالم

مطار
مطار

وكالات

أخبار متعلقة
#

انتحار جندي إسرائيلي بإحدى القواعد العسكرية

#

خبير عسكري: بيانات القوات المسلحة ترد على الشائعات

#

ناجي شهود: العملية العسكرية بسيناء تمهيد لهذا الأمر

#

حبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات

الجزائر

سقوط

طائرة عسكرية

سقطت في الساعات الأولي من صباح اليوم  طائرة عسكرية جزائرية في بني مراد  بالقرب من مطار بوفاريك العسكري.

و أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري  مقتل 181 شخصا وأكد شهود عيان وجود عائلات عسكريين على متن الطائرة المنكوبة وفقا للعربية.

وسقطت الطائرة وهي من طراز "إليوشن" الروسية في مزرعة قرب الخط السريع في البليدة وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإجلاء الجرحى فيما أكد مصدر عسكري عدم وجود ناجين.

وقال سليم حمادي، محلل عسكري في اتصال مع "العربية" إن الطائرة كانت على علو 300 متر، فيما شوهد اشتعال النار في الطائرة بحسب شهود عيان.

وقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من قبل أحد شهود العيان، تصاعدا كثيفا للدخان الناجم عن الحادث، بالقرب من الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة.

وقد اشتعلت النار في الطائرة بعد إقلاعها بلحظات، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية عن شهود عيان.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حرمونا من الميراث وحياتنا ضنك..وعرض مغري لشقيقتي ..ما الحل؟
» جونسون: روسيا تتخذ الشعب السوري رهينة لبشار
» حقيقة المقطع المحذوف من أغنية "الدنيا ربيع "
» بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية
» 5 طرق سحرية للتخلص من رائحة العرق الكريهة
» اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق
» بالصور..مدير مدرسة يلقي الطلاب من الدور لثاني
» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي
» حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)