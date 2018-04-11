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"تشريعية البرلمان" تكشف موعد إصدار لائحة قانون ذوى الإعاقة

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برلماني

لجنة

الدستورية

الشئون

أكد خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن قانون ذوي الإعاقة صدر بالفعل بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم العمل به وفقًا للوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض بأحكام القانون، لحين إصدار اللائحة التنفيذية، وهى مسئولية الحكومة وليس البرلمان.

وأضاف حنفي خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه يتبقى 4 أشهر من المهلة التي يحددها الدستور من تاريخ إصدار القانون، لتجهيز اللائحة التنفيذية، موضحًا أن النائب العام بدأ تفعيل القانون من خلال إصدار كتاب دوري لأعضاء النيابة فيما يخص المواد العقابية الواردة في قانون ذوي الإعاقة.

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