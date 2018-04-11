  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:45 م
بحث متقدم
ارشيف

أبو تريكة وصلاح يوجهان رسالة للشعب الجزائرى

ساويرس

ساويرس: "أوبا إحنا كده دخلنا فى الجد"

الاهلى

خبر سار من «الجبلاية» لجماهير الأهلي

ترمب

ترمب يبدأ الحرب بهذه التغريدة

ارشفية

وزير إسرائيلي: "حان وقت اغتيال بشار الأسد"

بشار الأسد يختفي من دمشق

اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق

محمد صلاح

بالفيديو.. مجزرة في مدرجات العائلات بعد هدف "صلاح"

مطار

بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية

جمال سلطان

سلطان يكشف سر الزيارة المفاجئة لـ"بن زايد"؟

ارشيف

بالأسماء.. مذبحة كروية بالزمالك

"ساويرس" يوجه رسالة نارية لـ"محمد صلاح"

الرياضة

ساويرس
ساويرس

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"حمزة" يوجه رسالة إلي والدة "صلاح"

#

محمد صلاح يوجه رسالة إلي جماهير ليفربول

#

قائد «سوريا» يوجه رسالة إلى محمد صلاح

#

رسالة مؤثرة من "صلاح" لزميله السابق "كوتينهو"

عبر  رجل الأعمال نجيب ساويرس عن سعادته البالغة لما  وصل إليه لاعب المنتخب القومي محمد صلاح ولاعب ليفربول الأنجليزي.

وقال "ساويرس" في تدوينه له عبر "تويتر"، : "اللى عمله محمد صلاح لرفع شأننا كعرب وكمثال للمسلم المثالي بموهبته وأدبه ومبادئه يضعه في مرتبة عظماء هذا العصر.. ربنا معاك يا فخر مصر !" .

جدير بالذكر أن اللاعب ساهم في صعود للدور قبل النهائي بدوري إبطال أوروبا بعدما تغلب على مانشستر سيتي.

وتفاعل معه العديد فقال الناشط السياسي حازم عبد العظيم، ممكن تختلف مع نجيب في أمور كثيرة.  لكن عمره ما كان عنصري في موضوع الأديان .. نهائي، وأضاف آخر عارف يا عم نجيب .. اللي بيظهر من أخلاقك في تويتاتك بيخليني اعرف فعلا أن لا تنظر للدين أنة اختلاف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حرمونا من الميراث وحياتنا ضنك..وعرض مغري لشقيقتي ..ما الحل؟
» جونسون: روسيا تتخذ الشعب السوري رهينة لبشار
» حقيقة المقطع المحذوف من أغنية "الدنيا ربيع "
» بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية
» 5 طرق سحرية للتخلص من رائحة العرق الكريهة
» اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق
» بالصور..مدير مدرسة يلقي الطلاب من الدور لثاني
» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي
» حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)