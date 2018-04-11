"ساويرس" يوجه رسالة نارية لـ"محمد صلاح"

11 أبريل 2018 - 12:52 م

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن سعادته البالغة لما وصل إليه لاعب المنتخب القومي محمد صلاح ولاعب ليفربول الأنجليزي.

وقال "ساويرس" في تدوينه له عبر "تويتر"، : "اللى عمله محمد صلاح لرفع شأننا كعرب وكمثال للمسلم المثالي بموهبته وأدبه ومبادئه يضعه في مرتبة عظماء هذا العصر.. ربنا معاك يا فخر مصر !" .

جدير بالذكر أن اللاعب ساهم في صعود للدور قبل النهائي بدوري إبطال أوروبا بعدما تغلب على مانشستر سيتي.

وتفاعل معه العديد فقال الناشط السياسي حازم عبد العظيم، ممكن تختلف مع نجيب في أمور كثيرة. لكن عمره ما كان عنصري في موضوع الأديان .. نهائي، وأضاف آخر عارف يا عم نجيب .. اللي بيظهر من أخلاقك في تويتاتك بيخليني اعرف فعلا أن لا تنظر للدين أنة اختلاف.