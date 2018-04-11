وزير إسرائيلي: "حان وقت اغتيال بشار الأسد"

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بشار الأسد

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وزير الاسكان

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دعا وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف جالانت، إلى اغتيال الرئيس السورى بشار الأسد  بحسب ما ذكرته سكاى نيوز، قائلا: "حان وقت اغتيال بشار الأسد".

كانت نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مزاعم عن مغادرة بشار الأسد قصره الرئاسى صباح اليوم، برفقة قافلة عسكرية روسية خوفا من التعرض لقصف أميركى.

وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوى "روس أفياتسيا" ، أوصت اليوم الأربعاء، شركات الطيران الروسية بتوخى أقصى درجات الحذر أثناء التخطيط للرحلات الجوية فى منطقة شرق البحر المتوسط .

وقال مصدر فى الوكالة الفيدرالية الروسية - فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "روس أفياتسيا أرسلت برقيات لإخطار شركات النقل الجوى بضرورة إيلاء اهتمام خاص أثناء تخطيط الرحلات الجوية فى منطقة شرق البحر المتوسط وتنبيههم إلى أهمية الإشعارات التى تقدمها هيئة الطيران لتنبيه الطيارين للأخطار المحتملة على طول مسار الرحلة ".



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