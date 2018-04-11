أحكام قضائية أنصفت المسيحيين فى مصر

11 أبريل 2018 - 01:04 م

"مات أكثر من 70 شخصًا في مصر في ثلاث هجمات وتم الآن الحكم على الجناة بعقوبة الإعدام"، بهذه الكلمات استهلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، تقريرها، عما يواجه الأقباط في مصر.

وذكرت المجلة، في تقريرها، أن في مصر، صدر فيها حكم بالإعدام على 36 متهمًا بتهمة الاعتداء على المسيحيين وأماكن عبادتهم في البلاد، وتم تحويل أوراقهم لمفتي الديار المصرية،لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وأكدت المحكمة أن المتهمين تورطوا في التفجيرات التي استهدفت كنائس البطرسية بالعباسية، ومار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.

وأشارت المجلة إلى أن في أبريل وحده، قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وأصيب 59، أمام الكنيسة القبطية سانت جورج في طنطا، فهل نعتبر هذه الإحكام إنصاف للمسيحي مصر؟!، على حد زعمها.

وأوضحت المجلة أن الهجمات التي قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي، أسفرت عنها مقتل أكثر من 70 قبطيًا، إذ ضمت القضية 48 متهمًا، 12 منهم هاربون، وهم من بين آخرين متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

في حين، لم يؤكد المفتي بعد الحكم الأولي، لكن قراره غير ملزم، لافتة إلى أن منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، عام 2013، وقعت عدة هجمات إرهابية، نتج عنها تدهور مجال السياحة في مصر.

واختتمت المجلة، تقريرها، بأن الأقباط يمثلون حوالي 10% من سكان مصر.