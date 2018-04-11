ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بالسيدة زينب

11 أبريل 2018 - 01:04 م

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لحوما فاسدة داخل مطعم بالسيدة زينب.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، تفيد قيام "هاني م ع ل" 42 سنة، مسئول عن مطعم الكائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، يدير المطعم بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر

وعثرت الأجهزة الأمنية على 7.400 طن زيت طعام، و3 أطنان دقيق، و100 زوج حمام، و441 كيلو مواد غذائية عبارة عن (رومي، كبد وقوانص، شيش، أوراك دواجن)، مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وحرر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.