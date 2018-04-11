» حقيقة المقطع المحذوف من أغنية "الدنيا ربيع "

11 أبريل 2018 - 01:10 م

أعلن قطاع الرقابة بالهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو " عن حذف مشهد بأغنية الدنيا ربيع للفنانة سعاد حسني ، من فيلم " أميرة حبي أنا "بعد مايقرب من 43 عاما علي إنتاج الفيلم الشاهد علي الأغنية .

وبحسب ماقاله مصدر متواجد داخل الهيئة الوطنية للأعلام ، فإن المشهد الذي يرفع فيه أحد الأشخاص المشاركين في الأغنية سعاد حسني على "كتفه" بالاستعراضات، لن يكن جزءا من الأغنية بعد الآن، دون أن يبدي قطاع الرقابة أي أسباب.

يذكر أن فيلم "أميرة حبي أنا" من إنتاج عام 1975، بطولة حسين فهمي وعماد حمدي وسهير البابلي.