احتفال جنونى لأسطورة دفاع ليفربول بهدف "صلاح"

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صلاح

مدافع الفريق

لم يتمالك فيل تومبسون، أسطورة وقائد دفاع ليفربول الأسبق في فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، نفسه بعد أن سجل محمد صلاح الهدف الأول للريدز فى شباك مانشستر سيتى، خلال مباراتهما بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز ليفربول 2/1، وتأهله لنصف النهائي.

وتسبب ذلك الهدف في انفعال الأسطورة بشكل جنوني أثناء تحليله للمباراة عبر شبكة "سكاى سبورتس"، الهدف الذى حسم الأمور لصالح ليفربول بشكل كبير.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الريدز على ملعبه 3 / 0 بأهداف محمد صلاح، أليكس تشامبرلين وساديو مانى، قبل أن يكرر ليفربول فوزه أمس بهدفين مقابل هدف، لتكون النتيجة الإجمالية 5 / 1 للريدز.


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