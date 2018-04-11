» جونسون: روسيا تتخذ الشعب السوري رهينة لبشار

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بوريس جونسون

الفيتو

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس الثلاثاء إن إحجام روسيا عن تأييد قرار لمجلس الأمن ، والذي كان سيفضي إلى إجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيميائية ، فإنها بذلك  تتخذ الشعب السوري رهينة بسبب إحجامها.

كانت 12 دولة من بين أعضاء المجلس الـ15 أيدت مشروع القرار بينما انضمت بوليفيا إلى روسيا في رفضه وامتنعت الصين عن التصويت.

ويحتاج القرار بمجلس الأمن إلى موافقة تسع دول وعدم استخدام أي دولة من الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض (الفيتو).

وقال جونسون على تويتر "إنني محبط بشدة بسبب استخدام روسيا حق النقض ضد مقترح بمجلس الأمن لإجراء تحقيق مستقل بشأن الهجمات الكيميائية في سورية".

وأضاف أن روسيا تحتجز الشعب السوري رهينة لفدية سياسية بدعم نظام مسؤول عن أربع هجمات كيمائية على الأقل ضد شعبه".


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