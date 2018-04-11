رفض والده منحه المصروف.. فأشعل النار فى منزله

11 أبريل 2018 - 01:18 م

أقدم عامل على إشعال النيران بعقار والده انتقامًا منه لرفضه إعطائه مصاريفه الشخصية، بالقليوبية.

وردت معلومات للعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد باندلاع حريق ببعض الأخشاب أعلى سطح إحدى العقارات بناحية منشية عبد المنعم رياض دائرة القسم.

وبالفحص تبين اندلاع حريق ببعض الأخشاب القديمة الموجودة أعلى عقار مكون من أربعة طوابق ملك ناصر. س 53 سنة، وتمكن الأهالى من السيطرة عليها، دون أى ثمة إصابات.

بسؤال مالك العقار، اتهم نجله أحمد 25 سنة، عامل، وذلك لقيامه بطلب مصاريف شخصيه له ولدى رفضه قام بإشعال النيران فى الأخشاب القديمة الموجودة أعلى سطح العقار.

وبتكثيف الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.