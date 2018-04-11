إصابة مزارع فى مشاجرة بسبب خلاف على أرض زراعية بالمنيا

11 أبريل 2018 - 01:27 م

أصيب مزارع بإصابات بالغة، إثر وقوع مشاجرة بينه وآخر، داخل قرية نزلة البدرمان في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، بسبب خلافات على أرض زراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المُنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بوصول بركات ك ج 45 سنة فلاح، إلى المستشفى العام، مصابًا بعد إصابات بالغة.

وبالنتقال أجهزة الأمن وبسؤاله، اتهم كيرلس م ي 25 سنة، فلاح، بالتعدي عليه بالضرب خلال مٌشاجرة وقعت بينهما داخل قرية نزلة البدرمان بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم ضبط المُتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات جيرة بينهما على أرض زراعية