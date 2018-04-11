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ضبط 59 قضية تموينية بالمنيا في عدة حملات تفتيشية

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حملات تموينية بلمنيا
حملات تموينية بلمنيا

جمال زكى

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير  59 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 27 محضرا مخالفا في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وفي مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية، تم تحرير محضرواحد فقط .

وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 31 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).

 وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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