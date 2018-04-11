خبير: الحكومة تتخلص من أصحاب المعاشات بشكل رحيم

11 أبريل 2018 - 01:38 م

انتقد الدكتور محمود خليل, رئيس قسم الصحافة بكلية إعلام جامعة القاهرة , طعن الحكومة المصرية على حكم المحكمة الإدارية بصرف علاوات متأخرة بنسبة 80 % لأصحاب المعاشات, مشيرًا إلى أن الحكومة دائمًا تلعب دور خالية الجيوب على الرغم من أنها تأخذ من المواطن ما تشاء فى وقت عكس الإنسان لن يتمكن دائما من الحصول على مستحقاته كاملة لديها .

وأضاف خليل خلال مقاله الذى نشر بالوطن تحت عنوان "القتل غير الرحيم لخيل الحكومة", قائلا: "أرباب المعاشات هم الأشد معاناة بين أبناء هذا الشعب, فبعد عشرات السنين من الخدمة فى دواليب الحكومة يُحالون إلى التقاعد بمعاش لا يزيد فى أغلب الأحوال على ثلث المرتب الذى كانوا يحصلون عليه أثناء الخدمة".

ومضى أستاذ الإعلام قائلا: "عدد أصحاب المعاشات فى مصر يقترب من 9 ملايين مواطن يعولون ملايين الأسر, وقد نص الدستور على تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها بشكل يسمح باستغلال العوائد فى تقليل الفجوة بين المرتب والمعاش الذى يحصل عليه الموظف بعد التقاعد, وقد سبق أن ذكرت ميرفت التلاوى، الوزير الأسبق للشئون الاجتماعية، أن الحكومة فى عهد يوسف بطرس غالى سرقت أموال التأمينات وتلاعبت بالمعاشات، فى محاولة لسد العجز فى الموازنة، ولم يحقق أحد فى هذا الأمر, أصحاب المعاشات كانوا يوصفون قديمًا بأنهم خيل الحكومة الواجب التخلص منه بصورة رحيمة, اليوم يخضع هذا الخيل للقتل الرحيم".