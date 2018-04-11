ساويرس: "أوبا إحنا كده دخلنا فى الجد"

11 أبريل 2018 - 01:56 م

علق المهندس نجيب ساويرس, رجل الأعمال المصرى على الممارسات الأمريكية التى تقوم بها ضد روسيا, وذلك خلال هجومها العسكرى فى القرى السورية , مؤكدًا أن هذه الأفعال اتخذت مسار الجدية ولن يتضرر منها سوى السوريون أنفسهم.

وقال ساويرس خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": " أوبا إحنا كده دخلنا فى الجد", وذلك خلال تعليقه على خبر تم نشره على موقع "سى إن إن" العربى الاخبارى والذى أفاد بأن ترامب يبعث رسالة لروسيا لتستعد للهجوم الصاروخى الأمريكى الذى صرحت روسيا قبل ذلك باعتراضه فى الدولة السورية.

وتباينت ردود أفعال نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على التغريدة, فقال محمد جبر: "كله هبد يا نجيب أفندى حتى ترامب بيهبد".

وأضاف ياسر صلاح قائلاً: "وسوريا وقوعها أيه هنا من الاعراب".

وتابع فايز عبد الله ساخرًا وقال: "لم فلوسك يا عن نجيب اللى هناك بسرعة".