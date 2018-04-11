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ضبط 1.5 طن دواجن فاسدة داخل مجزر فى الجيزة

قضايا وحوادث

ضبط 141 كيلو دواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنفلوط
ضبط 141 كيلو دواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنفلوط

أحمد الشربينى

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الأحزاب

كلما معاك

محمد منظور

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من القبض على صاحب مجزر، لاتهامه بتجميع كميات من الدواجن منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين مرة أخرى بأبو النمرس.

وأسفرت الضبطيات عن تحريز 1.5 طن دواجن معبأة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع "محمود.أ" صاحب مجزر بأبو النمرس، لكميات من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئتها مستخدمًا أسماء ماركات شهيرة وبيعها للمواطنين مرة أخرى.

وبمداهمة المجزر تم القبض عليه، وضبط بحوزته 1.5 طن من الدواجن منتهية الصلاحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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