تأجيل محاكمة بوسى بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

11 أبريل 2018 - 02:55 م

قررت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، تأجيل محاكمة المطربة بوسي، في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد لجلسة 9 مايو لحضور المتهمة.

وتغيبت بوسي عن حضور الجلسة، وحضر المحامي الخاص به، فيما تقدمت عزة العشري محامية طليق بوسي بمذكرة دفاع للرد على طلبات محامي بوسي، وردت على الدفع بعدم الاختصاص لسابقة الفصل فيها، بأن الشيكات التي تم التصالح فيها بين الطرفين قديمة بينما هناك شيكات حديثة لم يتم التصالح فيها.

كانت المطربة بوسي، طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا بملايين الجنيهات، حيث حضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.