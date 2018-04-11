أول تعليق من "السعيد" من فنلندا عن أزمته مع الأهلي

11 أبريل 2018 - 02:57 م

وجه لاعب الأهلي المعار للدوري الفلندي، رسالة إلى جماهير المارد الأحمر بعدما تمت الموافقة على إعارته لمدة شهرين على خلفية أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك.

وجاء نص رسالة السعيد على صفحته على "فيس بوك"، "بشكر النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين على الفترة اللى قضيتها داخل جدران النادى، بتمنى للفريق التوفيق والنجاح فى الفترة المقبلة بالفوز ببطولة أفريقيا والصعود لكأس العالم للأندية.

وتابع "أحب اشكر الجمهور الذى ساندنى وكل من انتقدنى في الفترة اللي فاتت وبتمنى من ربنا أن يوفقني في الخطوة القادمة، وأكون عند حسن ظن الجمهور المصري العظيم".