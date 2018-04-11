بعد هزيمته.. «جوارديولا» يشتكي محمد صلاح

11 أبريل 2018 - 03:04 م

ذكر موقع «إكسبريس» البريطاني، أن غضب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من خسارته أمام نادي ليفربول الإنجليزي، في مباراة الإياب، في الدور الربع النهائي من بطولة أوروبا، دفعه لتحميل محمد صلاح، مهاجم الريدز، ونجم المنتخب المصري، مسئولية ذلك.

واعتبر الموقع البريطاني، أن تصريحات «جوارديولا» الغاضبة ضد هدف «صلاح» القاتل لـ«السيتي» بمثابة شكوى ضمنية ضد الفرعون المصري.

وتابع الموقع: أن مانشستر سيتي خرج من المنافسة بعد هزيمته 2-1 في مباراة الإياب في الاتحاد، وبرغم تقدم «السيتي» في الدقيقة الثانية بهدف جابرييل جيسوس، فقد عاد ليفربول للمباراة مرة أخرى، بعد شوط هجومي من «السيتي»، إذ افتتح محمد صلاح التسجيل، لينهي وروبيرتو فيرمينو على آمال «جوارديولا».

وفقد «جوارديولا» أعصابه بعد أن احتج على قرار الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز بإلغاء هدف ليروي ساني بداعي التسلل في نهاية الشوط الأول وأدى احتجاجه إلى طرده.

على الرغم من أن النتيجة الإجمالية 5-1 أبرزت الفرق بين الفريقين، إلا أن جوارديولا يصر على أن هناك نقاط تحول رئيسية مثل هدف "صلاح" في مباراة الذهاب التي أفضت إلى خسارة فرص سيتي.

وأوضح المدرب الإسباني، موقفه، بعد طرد الحكم له في نهاية الشوط الأول، حيث قال: «قلت له إن هدفاً ليروي ساني صحيح.. هذا هو السبب في أنه طردني».

ونوه «بأن من الأفضل أن أذهب 2-0، فالأمر مختلف عندما يكون هدف صلاح في آنفيلد «تسلل»، عما يكون هدف جابرييل جيسوس في آنفيلد تسلل».

وفي النهاية، قدم «جوارديولا» تهانيه لليفربول، وهو الممثل البريطاني الوحيد المتبقي في الدور نصف النهائي.

وأضاف: «في هذه المسابقة، الفرق متساوية للغاية، وتأثير قرارات التحكيم مهم للغاية»، متابعًا «سنذهب مرة أخرى في الموسم المقبل. تهانينا الحارة لليفربول، نأمل أن يتمكنوا من تمثيل إنجلترا بشكل جيد في الدور قبل النهائي».