"أبو عرايس": فوائد الديون الخارجية ستتكبدها الأجيال القادمة

11 أبريل 2018 - 03:10 م

قال سامح أبو عرايس، مؤسس حملة أبناء مبارك، إن الدين الخارجي للدولة المصرية حاليًا تجاوز الحد المنطقي، وذلك على مستوى تقييم خبراء الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه مع استمرارية الحكومة فى الاقتراض من الخارج تزداد قيمة الديون والتى سيتكبد مشاكلها الأجيال القادمة.

وأضاف "أبو عرايس"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "اقترضت الحكومة قرض جديد ب 2 مليار يورو من خلال طرح سندات للمستثمرين الأجانب بفائدة تراوحت بين 4.75 % الى 5.5 %.. حسب آخر بيان للحكومة وصل الدين الخارجي بنهاية العام الماضي حوالي 83 مليار دولار.. وفي فبراير طرحت الحكومة سندات دولارية بـ4 مليارات دولار".

وتابع: "والنهاردة قرض 2 مليار يورو يعني حوالي 2.5 مليار دولار .. ده غير دين خارجي في صورة دين داخلي من خلال اكتتاب الأجانب في أذون وسندات الخزانة بمبلغ 20 مليار دولار بعد تعويم الجنيه .. يعني الدين الخارجي وصل حاليا الى حوالي 110 مليار دولار .. وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر .. وأعلى معدل اقتراض خارجي منذ عهد الخديوي اسماعيل".

ومضى قائلا :" اذا عرفنا أن الدين الخارجي منذ أربع سنوات فقط كان في حدود 45 مليار دولار .. يعني اقترضنا 65 مليار دولار من الخارج في أربع سنوات .. وطبعا الديون الحالية هندفعه أكثر من كده بكثير لما نحسب الفوائد .. مشكلة حقيقية بتحملها حكومتنا الحالية للأجيال القادمة".