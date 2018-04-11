النقض تؤجل طعن ريان الإسماعيلية

11 أبريل 2018 - 03:17 م

قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من عويضة سالم الملقب "بريان الإسماعيلية" و5 آخرين لجلسة 26 سبتمبر مع التحفظ على المتهمين

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية كل من مصطفى حسان، ورضا بسيوني، وإبراهيم عوض، ومحمد العشماوي، وسكرتارية وائل أحمد، ومحمد سامي.

كانت المحكمة الاقتصادية بمنطقة القناة المنعقدة ببورسعيد برئاسة المستشار عصام القزاز قضت بمعاقبة عويضة سالم الملقب بريان الإسماعيلية بالسجن المشدد 15 سنة.

كما أمرت بمعاقبة خمسة آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين كما أمرت المحكمة تغريم المتهم 494 مليون جنيه.