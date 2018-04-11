مصرع 257 في أسوأ حادث طيران في تاريخ الجزائر

11 أبريل 2018 - 04:09 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن مصرع 257 شخصًا في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية صباح اليوم، الأربعاء، شمال الجزائر، في أسوأ كارثة طيران في تاريخ البلاد.

لقي 257 شخصًا مصرعهم في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية صباح الأربعاء شمال الجزائر، في أسوأ كارثة طيران في تاريخ البلاد.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن "طائرة نقل عسكرية تحطمت صباح اليوم على الساعة السابعة و50 دقيقة بالقرب من مطار بوفاريك العسكري بولاية البليدة شمالي الجزائر وذلك داخل حقل زراعي خال من السكان".

وأوضحت الوزارة أن الطائرة سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة من مطار بوفاريك إلى ولاية تندوف ثم مدينة بشار.

وبحسب حصيلة رسمية للوزارة، فإن الحادث خلف مصرع "247 مسافرا و10 أفراد من طاقم الطائرة، فيما يعد أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين، إضافة إلى بعض عائلاتهم".

وتابع البيان: أن عملية إخلاء جثث الضحايا إلى المستشفى المركزي للجيش في حي عين النعجة بالعاصمة متواصلة قصد تحديد هوياتهم.

ولم تؤكد الوزارة إن كان هناك ناجون في أم لا، لكن قناة "النهار" المحلية بثت لقاءات مع عدد من جرحى الحادث بأحد المستشفيات.

والطائرة المنكوية روسية الصنع من طراز "إليوشين" وتستخدم من قبل القوات الجوية الجزائرية في نقل الأفراد والإمداد.

ويعد هذا الحادث الأسوأ في تاريخ الطيران بالجزائر، سواء المدني أو العسكري، بعد أن شهدت منطقة أم البواقي شرقي البلاد يوم 11 فبراير 2014 سقوط طائرة نقل عسكرية من نوع "هركول سي 130" مخلفة وفاة 102 شخص، بينهم 4 نساء، ونجاة راكب واحد.

وفي 24 يوليو من العام ذاته، تحطمت طائرة سويسرية استأجرتها شركة الخطوط الجزائرية في شمال مالي خلال رحلة نحو بوركينا فاسو، ما تسبب في مصرع 116 شخصا نصفهم من الفرنسيين، وقالت التحقيقات إن الحادث نجم عن عدم تفعيل نظام مكافحة الصقيع.

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