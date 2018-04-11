التليفزيون المصرى .. حكايات وأسرار ؟!!

11 أبريل 2018 - 04:15 م

- فى نفس هذا المكان ، نشرت أول أمس مقالا بعنوان " التليفزيون المصرى .. صراعات ومجاملات وأشياء آخرى !!!! " ، والذى كشفت فيه عن حالة الغليان الشديد التى كانت تسيطر على القناة الأولى بعد أن تأكد العاملين بالقناة أن هناك تعليمات من قيادات التليفزيون بتخفيض أجورهم عن شهر فبراير والتى سيتم صرفها يوم 25 أبريل الحالى بسبب تخفيض مدة اذاعة البرامج على الشاشة .



وكشفت عن أدق تفاصيل المفاوضات والمشاورات واللقاءات الساخنة التى عقدها العاملون مع قيادات القناة والقطاع . وطالبت بضرورة تطبيق القانون على الجميع وتفعيل مبدأ المساواة بينهم ، وكشفت عن حالات الإستثناء من تخفيض الأجور للعاملين فى برنامج " من ماسبيرو " منذ أن كان اسمه " بيتنا الكبير " . وقد اثار هذا المقال إهتمام الكثيرين داخل القطاع عامة وداخل إجتماع لجنة الإشراف والأجور التى انعقدت أمس برئاسة مجدى لاشين وحضرها شكرى أبوعميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام كممثل شخصى لحسين زين رئيس الهيئة .



و خلال الإجتماع أكد أبوعميرة أن لديه تعليمات من حسين زين بعدم الإضرار ماديا بأى من العاملين بسبب برامج التطوير التى استولت على القناة الأولى بالكامل منذ 17فبراير الماضى .



وقام بعض العاملين فور انتهاء الإجتماع بالذهاب الى محمد حسن مسئول الشئون المالية وأبلغوه بالقرار الذى اصدرته اللجنة أمس بزيادة سعر الدقيقة البرامجية حتى لا يتم تخفيض أجور العاملين بسبب تقليل مدة اذاعة البرامج على الشاشة ، وعلى الفور تم البدء فى تعديل الميزانيات مرة آخرى وتم اسكمالها اليوم تمهيداً لتوقيعها من مجدى لاشين رئيس التليفزيون .



وتعقيباً على هذا القرار نؤكد على أنه فى الوقت الذى يجب أن نشيد فيه بالإستجابة لما طالبنا به بعدم الإضرار بالعاملين ماديا ، إلا أننا نطرح عدداً من التساؤلات : الى متى يتم الإستمرار بطريقة " القوى العاملة " التى يتساوى فيها المتميزون بغيرهم من العاملين معدومى الكفاءة والإبداع لمجرد أن كليهما " موظف حكومة " ؟ وهل استمرار العمل بهذه الطريقة والتى سبق أن انتقدها مجدى لاشين بنفسه فى حواره مع جريدة الوفد سيؤدى الى تقديم برامج متميزة وجاذبة للمشاهدين والإعلانات ؟ .



وهنا أؤكد على اننى كنت أتمنى الإستجابة لما طالبت به فى نفس هذا المكان أكثر من مرة بأن يكون هناك حوافز للمتميزين – بعيداً عن المجاملات والمحسوبيات – ويتم رفع قيمة مستحقاتهم المالية اكثر مما هى عليه حالياً ، فى حين يتم احتساب أجور غير المتميزين حسب درجات كفاءتهم وتقديمهم لأفكار جديدة ومتميزة ؟، وأتصور أنه لو تم تنفيذ هذا الإقتراح لكان هناك تسابق فى تقديم أفكار جديدة ومتطورة للبرامج اذا كانت هناك رغبة جادة فى التطوير .



من ناحية آخرى نشير إلى أن مصادرنا المطلعة ، كشفت أن هناك إجتماعاً عقد أمس للجنة المقترحات والرصد بالهيئة الوطنية للاعلام برئاسة شكري ابو عميرة لدراسة اللائحة المالية للبرامجين في ماسبيرو . وخلال الإجتماع تم التأكيد على ضرورة مراعاة المتميزين من البرامجين ماليا وفقا لحجم الأفكارالجديدة والمتميزة والتطوير الفعلى للبرنامج على الشاشة .



وهنا نسأل : لماذا لم يقم أبوعميرة بالتأكيد على هذا الأمر خلال إجتماع لجنة الإشراف والأجور بقطاع التليفزيون رغم أن الإجتماعين عقدا أمس ؟ أم أن ابوعميرة خشى من الإفصاح عن ذلك فى اجتماع لجنة قطاع التليفزيون حتى لا يثير مخاوف الناس وقلقهم تنفيذا لتعليمات حسين زين خاصة أن الكل فى انتظار التغييرات المرتقبة داخل ماسبيرو .



- رفض أسامة غريب المسئول عن مسابقة ابداع التى ينفذها التليفزيون المصرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، الإستجابة لتعليمات مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون بوضع اسم المعتز بالله محمد المكلف بتسيير أعمال إدارة المنوعات بالقناة الأولى فى ميزانيات المسابقة وصرف 10 آلاف جنيه له شهرياً . وأكد غريب أنه لن يستجيب لتعليمات لاشين لأن المعتز وشهرته " ميزو " لا يقوم بأى عمل فى حلقات المسابقة وأنه يرفض المجاملات على حساب المال العام .

