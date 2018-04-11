حقيقة إذاعة «المونديال» على التليفزيون الأرضي

11 أبريل 2018 - 04:17 م

كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، آخر تطورات مفاوضات نقل مباريات كأس العالم 2018، على التليفزيون الأرضي.

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الملف» على قناة «العاصمة»، إن هناك محاولات وجهد مبذول من جانب المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس اتحاد الكرة، لعلاقته الوطيدة برئيس الاتحاد الدولي من أجل إذاعة مباريات كأس العالم على التليفزيون الأرضي المصري.

وأضاف «سويلم»، أن هذا الأمر خاص بشراء البث وقنوات مدفوعة الأجر وهناك قنوات معنية بشراء بث مباريات كأس العالم.

وأشار إلى أن هناك حديث حول بث مباريات منتخب مصر في الدور الأول لكاس العالم "الثلاثة مباريات" على القنوات الأرضية بدعم من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز.



