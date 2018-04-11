«الأسد» يخلي مطاراته العسكرية ويفر هاربًا

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، أن قواتًا موالية للنظام السوري تخلي مطارات رئيسية وقواعد جوية عسكرية؛ تحسبًا لضربات أمريكية محتملة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد روسيا بسبب وقوفها مع بشار الأسد.

وأضاف علي حسابه علي تويتر: "استعدي يا روسيا صواريخنا آتية إلى سوريا .. ذكية ورائعة وجديدة .. لا ينبغي أن تكونوا شركاء مع حيوان يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك".

من جانبه وصف السياسي ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي بأن الحرب بدأت بهذه التغريدة.

وفي السياق ذاته، سربت مصادر إيرانية معلومات عن أن بشار انتقل إلى العاصمة الإيرانية طهران لحمايته من أي قصف دولي محتمل على العاصمة، غير أن وكالة الأنباء الروسية "نوفوستيك" نفت هذا الخبر، قبل أن تعلن مصادر إعلامية "إسرائيلية" عديدة عن أن بشار الأسد انتقل في قافلة عسكرية روسية إلى اللاذقية حيث من المحتمل أن يقيم في القاعدة الروسية "حميميم" لحمايته، وهناك أنباء أخرى تقول أن الروس قاموا بترحيله بالفعل إلى خارج البلاد.

وكانت الخرائط الدولية لحركة الطيران المدني قد كشفت عن اختفاء كامل الحركة في عموم السماء السورية، حيث لم تعبر أي طائرة خلال الساعات الماضية، بعد تحذير وكالات الطيران الدولية للطائرات من خطورة الطيران في شرق المتوسط خلال الساعات الاثنين وسبعين المقبلة، لتزايد احتمالات عمليات عسكرية ضد قوات نظام بشار الأسد.



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