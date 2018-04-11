500 مريض يعانون من أعراض التسمم بـ"دوما"

11 أبريل 2018 - 04:28 م

قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إن ما يقدر بنحو 500 مريض لجأوا إلى مرافق صحية في مدينة دوما القريبة من دمشق "بعلامات وأعراض تتفق مع التعرض لمواد كيميائية سامة".

وطالب بيتر سلامة، نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، بالوصول الفوري "ومن دون عوائق للمنطقة لتقديم الرعاية للمتضررين ولتقييم الآثار الصحية وتوفير خدمات شاملة".

وتعرضت المدينة لهجوم كيميائي مساء السبت أودى، حسب منظمات طبية دولية، بـ60 شخصا على الأقل، فيما بلغ عدد المصابين بحالات اختناق وصعوبات في التنفس نحو 1000.

وكان مسؤولون أميركيون قد أفادوا قبل يومين بأن المعلومات الأولية بشأن هجوم دوما تشير إلى استخدام نوع من أنواع غاز الأعصاب. وتتفق تحليلات معظم الدول الغربية والمنظمات الدولية بأن سلاحا كيميائيا استخدم في هجوم دوما، حيث آخر جيب لفصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية.