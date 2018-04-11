انسحاب محافظ البحيرة من جلسة تشاور بسبب غضب الأهالي

11 أبريل 2018 - 04:31 م

انسحبت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، من جلسة التشاور المجتمعي التي عُقدت اليوم، الأربعاء، مع أهالي رشيد؛ بسبب رفضهم إقامة محطة معالجة للمياه الثقيلة المختلطة بالغازات الناتجة عن شركات البترول، داخل حيز السكن بالقرب من المدينتين.

وأقيمت الجلسة للتشاور المجتمعي، حول إنشاء محطة معالجة المياه الملوثة ناحية إدكو، نظمتها شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

ورفع المشاركون في الجلسة لافتات مكتوبًا عليها، لا لإقامة شركة معالجة المياه الثقيلة، وذلك لضررها على الزراعة والثروة السمكية وعلى المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية.







