"التموين" تعلن أسعار شراء القمح من المزارعين

11 أبريل 2018 - 04:46 م

أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أن الحكومة وافقت على أسعار شراء القمح من المزارعين، وأن سعر إردب القمح سيصبح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للإردب، و585 جنيهًا للإردب درجة النقاوة 22.

وأضاف "مصيلحى"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، أن تأخير إعلان السعر جاء لعدم الضرر بالفلاح، موضحًا أن استلام المبالغ المستحقة سيكون خلال 48 ساعة، وتابع أن الطوابير التى تتم أمام الصوامع دليل على النظام وليست دليلا على عدم وجود خطة للاستلام.

وأشار الدكتور على المصيلحى، إلى أن هناك كميات من القمح يتم تخزينها فى منازل الفلاحين لاستخدامها خلال العام، إضافة إلى السماح لشركات المكرونة بتخزين بعض الكميات المحددة خلال الموسم.



