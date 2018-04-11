  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:22 م
بحث متقدم
محيي عيسى، القيادي الإخواني السابق

قيادي إخواني سابق: المصالحة مع الدولة بشروط

محمد صلاح

الاتحاد الإنجليزي يوجه صدمة لـ«صلاح»

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس

3 أسباب للتقارب بين مصر وقبرص في عهد السيسي

حصاد القمح

الحكومة تُحدد سعر إردب القمح.. ونقيب الفلاحين «ظُلم»

موقع "سترافور" البحثي الأمريكي

موقع أمريكي: 3 دول عربية تشارك في الهجوم على سوريا

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع والدته

صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»

البحرية الأمريكية - أرشيفية

بالصور.. القوات الأمريكية تصل حدود سوريا

توفيق الحكيم

كيف رد توفيق الحكيم على كاتب سب النبي؟

خليفة حفتر

حقيقة إصابة «حفتر» بجلطة دماغية

الهيروين المضبوط

ضبط شحنة هيروين بـ10 مليارات جنيه في سفاجا

"التموين" تعلن أسعار شراء القمح من المزارعين

آخر الأخبار

استلام 1.265 مليون طن من القمح المحلي
أرشيفية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أبرزها الدقيق.. قائمة تخفيض جديدة لسلع تموينية

#

رفع سعر قصب السكر 2.8%

#

"التموين": مخزون القمح كافي حتى مايو القادم

#

توقف 5331 بطاقة تموين بالبحر الأحمر

وزير التموين

القمح

المصيلحي

أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أن الحكومة وافقت على أسعار شراء القمح من المزارعين، وأن سعر إردب القمح سيصبح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للإردب، و585 جنيهًا للإردب درجة النقاوة 22.

وأضاف "مصيلحى"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، أن تأخير إعلان السعر جاء لعدم الضرر بالفلاح، موضحًا أن استلام المبالغ المستحقة سيكون خلال 48 ساعة، وتابع أن الطوابير التى تتم أمام الصوامع دليل على النظام وليست دليلا على عدم وجود خطة للاستلام.

وأشار الدكتور على المصيلحى، إلى أن هناك كميات من القمح يتم تخزينها فى منازل الفلاحين لاستخدامها خلال العام، إضافة إلى السماح لشركات المكرونة بتخزين بعض الكميات المحددة خلال الموسم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع «صلاح»
» ثورة بين أهالي القليوبية بعد غلق مستشفى طوخ
» إصابة «صلاح محسن» في مران الأهلي
» رسميًا.. الجونة ثاني الصاعدين للدوري الممتاز
» بالفيديو.. السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا فوق الرياض
» الاقتصادية ترفض دعوى عمال شركة "كوكاكولا"
» بريطانيا: اعتداءات بشار لن تمر بدون رد
» «الأسد» يخلي مطاراته العسكرية ويفر هاربًا
» 500 مريض يعانون من أعراض التسمم بـ"دوما"
» انسحاب محافظ البحيرة من جلسة تشاور بسبب غضب الأهالي
» السعودية تسقط طائرة للحوثيين

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:56 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)