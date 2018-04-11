» الاقتصادية ترفض دعوى عمال شركة "كوكاكولا"

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الطعون

كوكولا

قضت  الدائرة الثانية استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار دكتوريحيى البنا، وعضوية المستشارين الدكتور عمرو شكري ومحمد جمال الدين، وسكرتارية علاء إبراهيم، برفض دعوى  المقدم من عمال شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية والتي يطالبون فيها بصرف الأرباح من الشركة.

وكان عمال شركة كوكاكولا فرع مصر، قد أقاموا الدعوى رقم 628 لسنة 2 قضائية، طالبوا فيها بإلزام الشركة بصرف أرباحهم عن سنوات العمل، وتضمنت أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من الأرباح على الرغم من تحقيق الشركة أرباحا سنوية طائلة.



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