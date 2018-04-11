حقيقة إصابة «حفتر» بجلطة دماغية

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ليبيا

فرنسا

حفتر

جلطة

تناقلت مصادر إعلامية عربية ودولية خبر إصابة قائد قوات الكرامة بليبيا المشير خليفة حفتر بجلطة دماغية، نقل على أثرها للعناية المركزة.

ونقل الصحفي الفرنسي “إيجو فانسو” عن مصادر وصفها بأنها مؤكدة أن «حفتر» وصل، أمس الثلاثاء، إلى المستشفى العسكري بفرنسا مصابا بنزيف في الدماغ، وحالته خطرة.

من جهتها ذكرت صحيفة “لاريبوبليكا “الإيطالية أن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر يعاني نوبة قلبية أو سكتة دماغية، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يخضع للعلاج في أحد المستشفيات الأردنية قبل أن ينقل إلى فرنسا للعناية العاجلة.

على الجانب الآخر أصدر المتحدث الرسمي باسم قوات «حفتر» العميد أحمد المسماري، بيانا بشأن الأخبار المتداولة حول الوضع الصحي لحفتر.

وقال المسماري إن "القائد العام  بخير وبحالة صحية ممتازة ويتابع عمل القيادة العامة وغرف العمليات والمناطق العسكرية وخاصة المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار"، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وكان مدير مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التابعة لخليفة حفتر، خليفة العبيدي نفى ما تداولته قناة "ليبيا الأحرار" التي تبث من دولتي قطر وتركيا عن صحة المشير خليفة حفتر.

وقال العبيدي لوكالة الأنباء الليبية إننا "ننفي نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر قنوات الجماعة الضالة وحساباتها على مواقع التواصل حول حالة القائد العام الصحية".

وأكد تمتع «حفتر» بموفور الصحة وتمام العافية، مؤكدا أنه يتابع التجهيزات النهائية لمعركة تحرير درنة.

وأشار العبيدي إلى أن "الجيش مهتم ويشغله تحرير الوطن من الإرهاب وزبانيته وهم كعادتهم يحاولون تضليل الرأي العام الملتف حول الجيش وقائده".


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