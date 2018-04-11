اكتشاف أثري جديد بالمطرية

11 أبريل 2018 - 05:43 م

أعلنت البعثة الأثرية العاملة من الجانب الألماني في المطرية، أن نتائج المسح المغناطيسي في موقع معبد الملك نختنبو الأول الواقع غرب المسلة، كشفت عن وجود العديد من كتل الكوارتيزيت، والتي تمثل جزءًا من بوابة ترجع إلى عصر الملك رمسيس الثاني ونخبتنو الأول.

وأكد رئيس البعثة الدكتور ديترش راو، العثور على عناصر فريدة من تلك القطع، من بينها إفريز من الصقور، وجزء من بوابة تعود لعصر الملك مرنبتاح، وأجزاء من تمثال ضخم مصنوعة من الجرانيت الأحمر، تمثل الملك رمسيس الثاني على هيئة أبو الهول، وهو الأمر الذي يؤكد أن الملك نختنبو الأول، أضاف مبانيه ومعبده إلى مباني سابقة.



