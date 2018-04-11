للرجال فقط.. دراسة حديثة تكشف سر السعادة

11 أبريل 2018 - 05:52 م

كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية، أن السعادة بالنسبة للرجال ترتبط بمدى تقدمهم التعليمي مقارنة بآبائهم.

وتوصلت الدراسة إلى أن النساء لا يتأثرن كثيرا بما إذا فشلن في تحقيق نفس نجاح الآباء التعليمي، بحسب مجلة "نيوزويك" البريطانية.

وقال الباحثون إن الرجال الذين لم يصلوا إلى نفس الدرجة العلمية للآباء يخشون من التعرض للطلاق أو الفشل في حياتهم الزوجية.

وحلل خبراء قسم السياسة الاجتماعية في الجامعة بيانات نحو 50 ألف شخص من نحو 27 دولة أوروبية للتعرف على مدى تأثير النجاح الأكاديمي على رفاهية الشخص النفسية بحسب تقرير لمجلة التايمز البريطانية.

وصنف الباحثون مؤهلات المشاركين في الدراسة إلى مرتفع ومتوسط ومنخفض، وكلما أظهر المشاركون تحسن عن مستوى آبائهم انخفض مستوى الحزن والقلق لديهم، وعندما ينخفض مستواهم عن آبائهم يحدث العكس تماما.

وأظهرت الدراسة أن 75 % من الرجال الذين وصلوا إلى مستوى تعليمي متوسط في حين وصل آبائهم إلى مستوى تعليمي عالي كانوا أكثر عرضة للتعرض للحزن والقلق مقارنة بأقرانهم الذين حققوا مستوى تعليميا أعلى.

عُرضت الدراسة خلال المؤتمر السنوي لجمعية "علم الاجتماع البريطانية" بجامعة "نورثمبريا" في المملكة المتحدة.

ويقول مؤلفو الدراسة: "تشير نتائج دراستنا إلى أن دور الأصول الاجتماعية يكون أكثر ظهورا عند الرجال مقارنة بالنساء".



