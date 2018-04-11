» رسميًا.. الجونة ثاني الصاعدين للدوري الممتاز

11 أبريل 2018 - 05:56 م

بات فريق الجونة ثاني الصاعدين لدوري الأضواء مجددًا، بعد الفوز على فريق السلام باسنا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمجموعة الصعيد.

سيطر الجونة على مجريات المباراة وسجل محمد علي هدف التقدم في الدقيقة 25، حاول الضيوف تعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الجونة.

وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة في حين سعى الضويف لتعزيز التقدم ، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الجونة بهدف وصعودة مجددا لدوري الأضواء.

بهذه النتيجة يرفع الجونة رصيده إلى 70 نقطة في حين يتوقف رصيد السلام باسنا عند 19 نقطة يحتل المركز الأخير بالمجموعة.



