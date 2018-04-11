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إصابة «صلاح محسن» في مران الأهلي

الرياضة

صلاح محسن
صلاح محسن

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المصريون

الاهلى

صلاح محسن

تعرض صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مران فريقه الجماعي، اليوم، الأربعاء، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت إصابة اللاعب في الكاحل حيث قام خالد محمود، طبيب الفريق، بربط قدم اللاعب برباط ضاغط وقام اللاعب بالخضوع لفحص طبي قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، في تمام الساعة السابعة مساء بعد غدا الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.


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