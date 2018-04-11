صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»

11 أبريل 2018 - 06:01 م

تقدم عدد من الصحفيين بمجلة الهلال بتظلم إلى نقابة الصحفيين، لرفع ما لحقهم من أضرار مادية وأدبية ومهنية بسبب خطأ في صورة والدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أنهم ليسوا مسئولين عنه.

وقال الصحفيين الثلاثة في مذكرتهم التي قدموها إلى مجلس نقابة الصحفيين، أنهم أعدوا ملفًا عن أمهات الرؤساء من محمد نجيب إلى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وأضافوا أن هناك خطأ وقع في التعليق على صورة بالكتابة تحتها " السيدة سعاد إبراهيم والدة الرئيس السيسي"، وذلك تحت صورة لم تكن لوالدة الرئيس.

وعلى الرغم من تقديم الصحفيين كافة الأدلة على عدم مسئوليتهم عن ذلك الخطأ وأن هذه ليست مهمتهم- حسب المذكرة-، إلا أنهم فوجئوا بقرار من رئيس التحرير بناء على توصية من كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، يقضي بوقفهم عن العمل 15 يومًا وتحملهم تكلفة العدد بعد سحبه من السوق.

ونشر عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، صورة ضوئية من المذكرة التي قدمها الصحفيون المتظلمون إلى المجلس، وقال :« دي قصة لطيفة وجديدة من مآسي الصحافة : مجلة الهلال عملت ملف عن " أمهات الرؤساء " وحصل خطأ في صورة والدة الرئيس السيسي .. والعدد انسحب من الأسواق .. لغاية هنا الأمر طبيعي .. لكن مجلس إدارة المجلة حول 3 من الزملا للتحقيق .. والعظيم والجديد والعجيب إنهم فرضوا عليهم غرامة تكلفة العدد اللي انسحب من السوق .. يعني صحفي اشتغل ديسك في موضوع أتفرض عليه غرامة 5 آلاف جنيه .. والغرامة بتتراوح من 5 آلاف ل 12 ألف بالنسبة للزملا !!! وطبعا مجلس الإدارة قال إن قرار الغرامة أصدره الأستاذ كرم جبر والهيئة الوطنية للصحافة !».

وتابع :« الزملا التلاتة هما : رضوان آدم .. وعلي رزق .. ومحمد السيد.. الزملا قدموا مذكرة للنقابة النهارده وعاوزين توقيعات من الصحفيين لإلغاء العبث ده».

